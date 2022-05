Estados Unidos retomam contactos militares com a Rússia

O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, general Mark Milley, disse hoje que o seu país retomou contactos com a Rússia, no campo militar, para evitar uma escalada entre os dois países.

Milley fez a revelação durante uma conferência de imprensa conjunta com o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, após uma reunião virtual com autoridades de 47 países aliados, para discutir a assistência militar à Ucrânia.

O general explicou que tanto ele como o chefe do Pentágono estão focados em controlar riscos e em evitar uma possível escalada com a Rússia, nomeadamente através da retoma de "comunicações a nível militar", incluindo telefonemas com altos responsáveis militares russos.