Estados Unidos ultrapassam os 100 mil casos de coronavírus

Os Estados Unidos da América (EUA) ultrapassaram a barreira das 100 mil pessoas infetadas com o novo coronavírus, segundo a contagem esta sexta-feira publicada pela Universidade Johns Hopkins. Na quinta-feira, os EUA, onde a pandemia está a progredir de forma muito rápida, tinha-se tornado o país com mais casos de infeção do mundo, ultrapassando a Itália e a China, atualmente com 86.498 e 81.340 infetados, respetivamente.

Sem precisar a quantidade exata de pessoas infetadas, esta universidade adianta que o número de mortos, nos EUA, ligado ao coronavírus eleva-se para 1.544.

Segundo a Organização Mundial da Saúde alertou na terça-feira, os EUA, com 330 milhões de habitantes, podem a curto prazo ultrapassar a Europa no número de infetados e tornarem-se o epicentro da pandemia.