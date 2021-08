Estados Unidos vão dar dose de reforço da vacina a partir de setembro

Os Estados Unidos confirmaram esta quarta-feira que os utentes que foram vacinados com os fármacos da Pfizer-BioNTech e Moderna vão receber uma dose de reforço oito meses após a toma do segundo fármaco.Na fila da frente para a dose de reforço estão os profissionais de saúde, residentes de lares e outros idosos que foram os primeiros a ser vacinados.A dose de reforço deverá começar a ser dada a partir do dia 20 de setembro, especialmente porque se espera um decréscimo na proteção conferida pelas vacinas contra doenças graves nos próximos meses aos grupos de risco mais elevados e que foram vacinados precocemente.Está ainda em cima da mesa a utilização de doses adicionais para quem recebeu a vacina Johnson & Johnson.