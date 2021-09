Os Estados Unidos da América anunciaram esta quarta-feira que vão doar mais 500 milhões de vacinas contra a Covid-19 feitas pela Pfizer e

BioNTech para nações ao redor do mundo, de acordo com a Reuters.Na 76.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada esta terça-feira, Biden disse que os Estados Unidos investiram mais de 15 mil milhões de dólares (cerca de 13 mil milhões de euros) na resposta global contra a pandemia, com o objetivo de financiar mais de 160 milhões de vacinas contra a Covid-19 noutros países.Os EUA já tinham comprado 500 milhões de doses da vacina Pfizer / BioNTech que doaram através da plataforma global de compartilhamento de vacinas COVAX.Tendo em conta a elevada polarização que existe entre a taxa de vacinação dos países mais desenvolvidos e os subdesenvolvidos, a Organização Mundial de Saúde tem pedido aos EUA e outros países ricos que adiem as vacinas de reforço e usem essas doses para ajudar a inocular as muitas pessoas em todo mundo que ainda não receberem sequer a primeira dose.