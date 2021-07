Uma delegação dos Estados Unidos chega este domingo a Porto Príncipe para se reunir com os três políticos que disputam o poder do Haiti, depois do assassínio do Presidente, Jovenel Moise, segundo relatos da imprensa local.

Uma fonte diplomática confirmou à agência espanhola Efe a realização da viagem da delegação norte-americana, mas não esclareceu a respetiva agenda, nem se estão equacionadas sessões com quem está na linha de sucessão, como o primeiro-ministro interino, Claude Joseph, o senador Joseph Lambert e o primeiro-ministro designado, Ariel Henry.

No sábado, o Senado haitiano nomeou Joseph Lambert, atual chefe da Câmara Alta, como presidente interino do Haiti e negou a autoridade de Claude Joseph, que se encontra no poder desde quarta-feira, quando Jovenel Moise foi assassinado.