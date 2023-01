Estafeta atropela menina de cinco anos e retoma a condução para concluir a entrega

Um estafeta atropelou mortalmente uma menina de cinco anos em Blurton, Inglaterra, e após o embate retomou a condução para concluir uma entrega. Istvan Zarka acabou por ser detido por suspeita de homicídio e por condução violenta.O acidente aconteceu no dia um de abril do passado ano, quando Minaal Salam, de apenas cinco anos, foi surpreendida pelo veículo. A criança tinha acabado de sair de um clube escolar quando e acabou por ser projetada ao longo de mais de três metros, após o embate.O condutor, de 63 anos, foi esta terça-feira acusado de abandonar o local do crime e de conduzir sem seguro. Segundo avança o jornal britânico The Mirror, Istvan Zarka recusou ajudar o pai da criança após o atropelamento para fazer a entrega que tinha pendente.O jornal britânico apurou ainda que o estafeta terá dito ao pai da menina para se ir embora e retomou a condução.