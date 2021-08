Estafeta em serviço ajuda mulher a dar à luz no Reino Unido

Um estafeta ajudou uma mulher a dar à luz durante o seu turno em Hampshire, no Reino Unido. O homem, de 29 anos, estava a fazer uma entrega quando ouviu um barulho que o deixou extremamente preocupado. "Parecia que alguém estava a ser morto pelos gritos", disse ao Daily Mail.



Perry Ryan não fazia ideia do que estava a fazer, confessa, mas quis ajudar Khan Shoker, de 30 anos, cujas a 'águas rebentaram' junto à porta da frente da casa onde ele estaria a fazer a entrega, em Waterlooville.

Após ajudar no parto do bebé e da chegada dos paramédicos para assumir o controlo, Ryan disse que estava tão "abalado" com os acontecimentos daquela manhã que perdeu alguns de seus serviços da tarde.



"Shoker não falava inglês muito bem, mas eu consegui ouvi-a dizer "bebé", afirmou. "Então percebi o que estava a acontecer, gritei através da caixa de correio e liguei para o número de emergência. Estava a tentar tranquilizá-la o máximo possível", continuou. "Depois, não sabia bem o que estava a fazer... mas correu tudo bem. Quando chegou o pai, parecia saber ainda menos que eu", revelou.

A bebé, Bella, nasceu bem e foi de seguida levada para o hospital.