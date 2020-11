Estafeta que fazia entrega de PS5 enviada pela Amazon apanhado a roubar consola

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020

Clientes da gigante Amazon estão em fúria depois de receberem comida de gato e outros artigos em vez da Playstation 5 que tinham encomendado online. A empresa já se desculpou publicamente depois de uma notícia publicada pela Sky News revelar que dezenas de clientes estão a reportar falhas nas encomendas.As entregas a 'meio-gás' e os diversos roubos estão a deixar os fãs da Sony com muitas queixas. Nas redes sociais multiplicam-se os relatos de pessoas que receberam tudo menos a nova Playstation 5.O caos nas entregas ganhou agora novas proporções. Um estafeta que entregava uma encomenda - de uma Playstation 5 enviada pela Amazon - foi apanhado por câmaras de videovigilância a roubar a mesma, fingindo que a tinha deixado à porta do cliente. As imagens permitem ver o estafeta a retirar a caixa da carrinha, passar esta pelo scanner e voltar a colocar esta na carrinha, abandonando posteriormente o local.O funcionário envolvido neste escândalo já terá sido despedido, no entanto, a consola não foi recuperada.Há mesmo quem tenha encomendado uma PS5 e tenha recebido... uma fritadeira.