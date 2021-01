David Oliver é médico num hospital britânico e expressou o medo de ter de vir a escolher quais os pacientes que podem ter acesso às unidades de cuidados intensivos, criticando a falta de recursos e pessoal daquela unidade de saúde durante a pandemia da Covid-19.





O clínico do serviço nacional de saúde britânico (National Health Service), trabalha há meses no departamento "Covid-19" de um hospital no sudeste de Inglaterra, perto de Londres.Num momento em que o Reino Unido acaba de ultrapassar as 80 mil mortes por Covid-19 e com os hospitais próximos de atingirem o máximo de lotação, o NHS enfrenta "a situação mais perigosa alguma vez vista", advertiu Chris Whitty, conselheiro médico chefe do governo de BorisJohnson, este domingo.