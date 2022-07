"Estamos a contar com a presença de todos": João Lourenço diz que filhas de 'Zedú' dos Santos podem ir ao funeral

O presidente angolano João Lourenço já reagiu à morte do seu antecessor, José Eduardo dos Santos, e recordou-o como "um grande filho de Angola".

"Angola acaba de perder um grande filho. Alguém que dedicou toda a sua juventude, toda a vida para o bem de Angola e dos angolanos", disse João Lourenço





"O nosso apelo é que encaremos este apelo com a maior serenidade possível e que o povo siga pela comunicação social o programa das exéquias, até que consigamos organizar o Funeral de Estado a que tem direito", continuou o presidente de Angola.Questionado pelos jornalistas, sobre a revolta demonstrada pelas filhas de José Eduardo dos Santos, Tchizé e Isabel, sobre o facto de temerem serem impedidas de entrar em Angola, João Lourenço garantiu que os filhos de José Eduardo dos Santos são bem-vindos às cerimónias fúnebres."A mensagem á família é que estamos solidários neste momento difícil. Eles não sofrem sozinhos, a dor que a família sente, todo o povo angolano sente. O nosso foco está virado à organização das exéquias, em princípio nenhuma autoridade do país tem competência para impedir que um cidadão angolano que esteja a viver no exterior possa regressar ao seu próprio país, não importa em que circunstâncias. E se tivermos em conta as atuais circunstâncias por maioria de razão, não vemos porque razão a família que está lá fora não acompanhar o seu ente querido. Estamos a contar com a presença de todos sem exceção de ninguém", afirmou.