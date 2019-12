"Estamos a ganhar": Greta Thunberg aproveita Lisboa e critica quem descredibiliza crianças que lutam pelo clima

Greta Thunberg, a ativista sueca que tem vindo a dar que falar pela sua luta por mudanças no que toca ao clima, está a aproveitar a sua estadia por Lisboa , mas nem por isso deixa de lançar duras críticas a quem não quer ouvi-la.A adolescente de 16 anos fez esta quarta-fgeira uma publicação nas redes sociais onde aponta o dedo a "alguns adultos desesperados que não querem falar da crise climática".As teorias da conspiração intermináveis e a negação dos factos. As mentiras, o ódio e o bullying sobre crianças que comunicam e agem em nome da ciência. Tudo porque alguns adultos - assustados com a mudança - desesperados não querem falar sobre a crise climática. Isto é esperança disfarçada. Estamos a vencer", escreveu a ativista.Greta estará em Lisboa nos próximos dias, depois seguirá viagem para Madrid onde participará na Cimeira do Clima.A jovem chegou a Portugal esta terça-feira após ter viajado de catamarã da Virginia, nos Estados Unidos, até Lisboa. A viagem durou 21 dias.