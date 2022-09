"Estamos naturalmente desapontados": A reação dos pais de Maddie à decisão do Tribunal dos Direitos Humanos

Os pais de Maddie McCann mostraram-se desapontados com a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH), que ilibou a justiça portuguesa face à queixa de Kate e Gerry McCann pela absolvição do ex-inspetor da Polícia Judiciária Gonçalo Amaral.

"Estamos naturalmente desapontados com a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos anunciada hoje. No entanto, muito mudou desde que iniciámos o processo judicial há 13 anos contra o senhor Amaral, o seu editor e difusor", referiram os pais da menina que desapareceu em Lagos no dia 03 de maio de 2007.

Numa mensagem publicada no 'site' "Find Madeleine", Kate e Gerry McCann explicaram ter avançado com a queixa "por uma e apenas uma razão: as reivindicações infundadas do senhor Amaral estavam a ter um impacto prejudicial na busca da Madeleine". O casal britânico vincou que a concentração das pessoas num eventual envolvimento dos pais no desaparecimento da menina poderia traduzir-se numa menor atenção "a possíveis pistas".