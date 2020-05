"Estamos no primeiro capítulo de um livro cujo fim não sabemos": Prudência de Marta Temido em destaque em Espanha

entre 23 e 27 de março", mas que Portugal ainda não terá passado o vale. "H

á dias em que os casos aumentam muito e outros caem muito, mas os números também não nos dão uma visão exata da epidemia porque depende da qualidade dos registos", justificou.



A estratégia portuguesa



"Antes da primeira morte, o país já estava confinado e com escolas fechadas.

Isso deu-nos uma vantagem.

A velocidade de resposta ajudou muito", explicou Marta Temido. "

Também somos um país pequeno e o Serviço Nacional de Saúde é centralizado.

É mais fácil coordenar e implementar decisões políticas.

Há mais agilidade", acrescentou ainda.





Os portugueses aceitaram bem ficar em casa, embora apenas os infetados fossem obrigados".



O que não correu bem

Marta Temido apontou ainda algumas falhas no controlo desta pandemia, nomeadamente a aquisição de equipamentos de proteção individual devido "





O turismo

Sobre o futuro do turismo entre Portugal e Espanha - os dois países vivem muito do turismo - no verão, Temido afirma que a abertura das fronteiras tem de ser bem articulada entre os dois lados.



A ministra afirma ser ainda cedo para apontar uma data para o levantamento total das fronteiras. "Temos de





A ministra da Saúde, Marta Temido, está esta quinta-feira em destaque no jornal espanhol El País após ter respondido a questões sobre o que levou Portugal a ser bem sucedido quando comparado com outros países europeus.Numa entrevista em que os espanhóis destacam a frase "estamos no primeiro capítulo de um livro cujo fim não sabemos" de Marta Temido, o sucesso português e a cautela da ministra são sublinhados.A ministra sublinha que apesar dos 28 mil casos que Portugal regista desde 2 de março, o Sistema Nacional de Saúde nunca chegou a colapsar e defende que não é altura de cantar vitória uma vez que esta guerra ainda não está ganha.Sobre o pico da curva da epidemia, Marta Temido afirma que o passamos "A ministra foi ainda questionada sobre a estratégia portuguesa: "Proporcionalidade. Sempre tomámos as medidas necessárias e somente quando necessário para evitar penalizar a sociedade e a economia. Também tomamos medidas drásticas, como proibir visitas a lares, uma medida muito dolorosa que continuamos a manter. Não parámos de tomar medidas porque eram impopulares".Temido sublinhou ainda o papel dos portugueses nesta fase: "à escassez no mercado nacional e internacional do mesmo material procurado por todos os países ao mesmo tempo"."Somente com grande esforço esse problema foi resolvido e também graças às empresas nacionais que se fortaleceram para produzir mais", sublinhou.A ministra destaca ainda a dificuldade de garantir todos os esforços na população mais vulnerável como os lares de idosos. "Os lares para idosos tornaram-se um desafio para o SNS se concentrar na população mais vulnerável, mas uma resposta de teste foi organizada em todos os lares do país, para profissionais e utentes gerirem o problema. As mortes nos lares são inferiores à média dos países", garante.olhar para o contexto europeu, muito acostumado a viajar livremente e com frequência por todo o lado" concluiu.

