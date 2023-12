"Estamos numa corrida contra o tempo": Guterres deixa alerta na COP28

O secretário-geral das Nações Unidas pediu esta segunda-feira flexibilidade e ambição máximas nas negociações finais da cimeira do clima, mas sem perder de vista os objetivos assumidos no Acordo de Paris.

"Estamos numa corrida contra o tempo", disse António Guterres, defendendo que "é tempo para ambição máxima e flexibilidade máxima".

No dia em que começam as negociações finais na 28.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP28), a decorrer no Dubai, o secretário-geral da ONU pediu aos países que não percam de vista os objetivos assumidos no Acordo de Paris e defendeu que o único caminho é o fim dos combustíveis fósseis.