"Estamos quase a chegar a um ponto de não retorno", garantiu Guterres na COP27

António Guterres, Secterário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), discursou esta segunda-feira em Sharm el-Sheikh, no Egipto, onde decorre a COP27.O Secretário-geral da ONU deixou um aviso a todos os países. "Temos que diminuir significativamente as emissões. Estamos quase a chegar a um ponto de não retorno"."Precisamos que os países façam um esforço para atingirmos os 1,5 graus centígrados. É importante que haja um pacto com energia sustentável para todos", deixou o alerta."Três milhões e meio de pessoas vivem em situações dramáticas face às alterações climáticas.Sabemos temos os mecanismos financeiros e tecnológicos para termos um planeta mais sustentável", avançou o secretário-geral da ONU."Os países têm de assumir o compromisso de luta contra as alterações climáticas para que possamos viver num mundo mais limpo e sustentável", concuiu.A cimeira do clima realiza-se em Sharm el-Sheikh, no Egipto, e decorre de 06 a 18 de novembro.