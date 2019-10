Estanislao, o filho do presidente argentino que é ‘drag queen’ e entrega pizzas

O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, vai disputar protagonismo com o filho Estanislao que faz furor nas noites de Buenos Aires no seu papel de Dyhzy, o sucesso da cena ‘drag queen’ da capital do país. Estanislao Fernández, de 24 anos, é performer desde que se começou a interessar pelo mundo dos ‘cosplayers’ e pelos personagens dos desenhos animados nipónicos.



Dyhzy revelou numa entrevista à rádio argentina que despertou para o ‘cosplay’ quando se relacionava com uma namorada fascinada pela cultura japonesa. Ao par das fantasias do Japão, conheceu o mundo das ‘drag queen’, revelou Estanislao que também é uma estrela da internet. Só no Instagram tem 110 mil seguidores.





O filho do presidente eleito é igualmente estudante de Direito na Universidade de Buenos Aires e compõe as finanças pessoais a entregar pizzas na plataforma Rappi.

O presidente reconhece o sucesso do filho: "Nesse mundo [das ‘drag queen’], que não conheço muito, ele é muito respeitado e reconhecido. Tenho orgulho no meu filho", disse Alberto Fernández. "Ficaria preocupado se ele fosse delinquente", acrescentou.