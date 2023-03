Estar na "sala mais silenciosa do mundo" pode ser perturbador

Conhecida como a "sala mais silenciosa do planeta", segundo o livro de recordes do Guinness, a câmara anecoica (sem eco) criada pela Microsoft em Redmond, no estado norte-americano de Washington, permite que se oiça a circulação do sangue no corpo.



A sala é constituída por seis camadas de aço, proteções de fibra de vidro e molas de amortecimento de vibração que bloqueiam as ondas sonoras, usada para testar equipamentos de som e dispositivos eletrónicos. Aqui, o som de fundo é de -20,35 decibéis, valor menor do que o de uma biblioteca, em que se registam cerca de 40 decibéis, explica o New York Post.







Segunda a empresa, o tempo máximo que alguém aguentou na sala foi apenas uma hora.