"Estaremos a 100% com as vítimas da tempestade", diz Trump após Florence

Fenómeno já matou 37 pessoas nos Estados Unidos da América.

Por Lusa | 20:39

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse esta quarta-feira que as autoridades estarão "a 100%" com as vítimas da tempestade Florence, que já matou 37 pessoas no país desde sexta-feira, numa visita a um dos estados atingidos pela tempestade.

"Vamos lá estar a 100%", declarou Trump, durante um 'briefing' com o Governador do estado do Carolina do Norte, Roy Cooper, e vários funcionários do Estado, acrescentando que "todas as pessoas do Governo federal que estão à mesa" confirmam o apoio.

"A América chora por vós, e estamos de coração partido. Que Deus vos abençoe. Nunca esqueceremos a vossa perda, nunca vos abandonaremos. Estamos convosco até ao fim", disse Trump, que salientou ainda o trabalho dos socorristas.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">"President Donald J. Trump’s Administration is Providing Support to Those Impacted by Hurricane Florence" <a href="https://t.co/3neafSgQ1h">https://t.co/3neafSgQ1h</a></p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1042470708192919552?ref_src=twsrc%5Etfw">September 19, 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>