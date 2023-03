Estaria disposto a viver e a trabalhar num cruzeiro por três anos?

Viajar ao redor de 135 países num cruzeiro de luxo, enquanto trabalha, pode ser a próxima meta de qualquer pessoa que esteja disposta a pagar 28.150 euros por ano pela experiência. A proposta da empresa Life at Sea Cruises desafia-nos a conhecer o mundo, numa viagem de três anos. Neste valor estão incluídas todas as refeições, serviços de lavandaria, taxas portuárias e limpeza.



"Life at Sea Cruises é o primeiro cruzeiro mundial feito especificamente para hóspedes que desejam fazer um cruzeiro, viver, trabalhar e explorar a sua casa no mar", pode lêr-se no site da empresa.





Barcelona, em Espanha, 5 de novembro ou Miami, nos EUA, a 16 de novembro são as duas outras opções de embarque nesta aventura.

Numa rota que passará pelos sete continentes, e além das cidades portuárias será possível visitar

como o Taj Mahal, Índia , o carioca Cristo Redentor, no Brasil, Machu Picchu, no Peru ou a Grande Muralha da China.



A bordo do cruzeiro MV Gemini, com capacidade até 1.074 passageiros, distribuídas por 400 cabines,

"Os profissionais precisam de conectividade, as comodidades certas e a funcionalidade para realizar o seu trabalho. Não existe outro cruzeiro que ofereça este tipo de flexibilidade aos seus clientes", disse Mikael Petterson, diretor-geral do Life at Sea Cruises, à CNN sobre as vantagens que podem existir em trabalhar numa viagem como esta.

O ponto de partida é em Istambul, na Turquia, dia 1 de novembro de 2023.atrações turísticashaverá diversas opções de restaurantes e diversão.nstalações de trabalho remoto, wi-fi de alta velocidade, um centro de negócios completo com salas de reuniões, 14 escritórios, uma biblioteca e um lounge, também fazem parte das comodidades que vão estar à disposição de todos os passageiros.

Um hospital com serviços médicos gratuitos, dentista e farmácia. Piscina, deck, centro de bem-estar, ginásio, salão de beleza e várias atividades e aulas como dança e música são outros dos serviços que tem direito.