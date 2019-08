Estátua de Donald Trump erguida na Eslovénia causa polémica

Foi erguida uma estátua de madeira do atual presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, na pequena aldeia de Sela pri Kamniku, na Eslovénia. A inauguração decorreu no passado sábado e a sua edificação gerou controvérsia.

A estátua, com cerca de oito metros de altura, construída em propriedade privada, representa Donald Trump com um formato de cabeça e queixo quadrados, erguendo o punho no ar. A figura está caracterizada com um fato azul e uma gravata vermelha, com uma pose que remonta à estátua da liberdade em Nova Iorque.

O artista eslovaco, Tomaz Schegl, disse à agência noticiosa francesa, AFP, que a figura do presidente simboliza uma crítica à política populista que tem vindo a ganhar expressão um pouco por todo o mundo: "Queremos abrir os olhos das pessoas para o que democracia realmente significa".

O artista revelou que, dentro da estrutura de madeira que retrata Trump, se encontra um mecanismo que permite alterar a expressão facial da estátua: "A aparência do governante mantém-se muito amigável durante a semana e, chegado o fim-de-semana, altera-se drasticamente, tornando-se assustadora". Segundo o autor, este engenho reflete a hipocrisia dos políticos populistas.

Nas redes sociais, foram várias que condenaram o desperdício de madeira utilizado na construção e que disseram que a obra não deveria ter sido feita. Também os residentes manifestaram a sua indignação perante a escultura de Tomaz argumentando que é "visivelmente feia" e "não se insere no contexto da paisagem".

A mulher do presidente, Melania Trump, também já teria sido retratada. No passado mês de julho, o artista Brad Downey recorreu a uma motosserra para esculpir a primeira-dama numa árvore em tamanho real. Também o monumento foi alvo de duras criticas por parte dos moradores que consideraram a obra "uma paródia".