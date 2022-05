Estátua de Margaret Thatcher vandalizada horas depois de ser colocada em Grantham, Inglaterra

Mystery man throws first eggs at the new Thatcher statue unveiled today in Grantham pic.twitter.com/js2cwaidw5 — Dee Barnes Designs (@DesignsBarnes) May 15, 2022

Uma estátua de bronze de Margaret Thatcher foi colocada este domingo em Grantham, Inglaterra, a cidade natal da antiga primeira-ministra britânica. O memorial, com cerca de três metros de altura, foi vandalizado duas horas depois de ser colocado no local e ainda antes de ser inaugurado.Pensada inicialmente para ser colocada em Westminster, no Palácio do Parlamento, a estátua de 300 mil libras (cerca de 350 mil euros) foi colocada em Lincolnshire. Colocá-la no edificio parlamentar poderia levantar suspeitas de motivar um movimento de extrema esquerda.O conselheiro Kelham Cooke, líder conservador do conselho de Kesteven do Sul, disse: "Margaret Thatcher será sempre uma parte significante da herança de Grantham". "É, portanto, apropriado que seja comemorada na sua cidade natal, e que o debate que envolve o seu legado tenha lugar aqui em Grantham. Nunca nos devemos esconder da nossa história, e este memorial será um ponto de discussão para as gerações futuras", acrescentou.No entanto a estátua não foi bem recebida por todos os habitantes e pouco depois de ser colocado no sítio, foi vandalizada.Num vídeo, partilhado no Twitter, é possível ver um homem atirar ovos à estátua de Margaret Thatcher.