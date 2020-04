Estátua de médico em Nova Iorque torna-se símbolo de luta contra a pandemia

A estátua foi colocada no coração de Times Square, em Nova Iorque, e tornou-se rapidamente o símbolo da luta contra a pandemia de coronavírus. Foi batizado com o nome "Covid Hero Monument", em português "monumento do herói da Covid", e colocado na praça mais famosa de Nova Iorque durante a noite.







De joelhos, braços para cima e olhos no céu. Foi desta forma que Sergio Furnari, um artista italiano, fez reprensentar os heróis do momento: os médicos.A estátua foi colocada no coração de Times Square, em Nova Iorque, e tornou-se rapidamente o símbolo da luta contra a pandemia de coronavírus. Foi batizado com o nome "Covid Hero Monument", em português "monumento do herói da Covid", e colocado na praça mais famosa de Nova Iorque durante a noite.

"Queria representar um homem ajoelhado, porque acredito que, mais do que nunca, nos sentimos impotentes diante do que está acontecendo", explicou Furnari.



"São eles, médicos e enfermeiros, que colocam suas vidas em risco todos os dias para salvar a vida de outras pessoas. E eles fazem isso com um senso de dever, responsabilidade e humildade. Virar as mãos para o céu, para mim é um forte símbolo espiritual de grande consciência, paixão, devoção ", conclui Furnari.



