Estátuas de Cristóvão Colombo alvo de vandalismo

Manifestantes derrubaram e vandalizaram estátuas de Cristóvão Colombo e de líderes da Confederação dos estados esclavagistas na Guerra Civil americana em algumas cidades dos Estados Unidos. Estes atos de vandalismo têm aumentado durante as manifestações das últimas semanas contra o racismo e a violência policial, na sequência da morte de George Floyd.Em Saint Paul, no Minnesota, uma estátua de Colombo foi esta quinta-feira derrubada, mas esta não foi a única do navegador italiano a ser vandalizada nos últimos dias. Terça-feira, um monumento erguido a Colombo em 1927 foi vandalizado em Richmond, na Virgínia, tendo sido posteriormente atirado para um lago. Já quarta-feira, em Boston, uma estátua do explorador tinha sido decapitada.A estátua de Saint Paul foi arrancada por uma pequena multidão, liderada por um ativista nativo americano, para quem "era a coisa certa a fazer e era a altura certa para o fazer", em alusão aos protestos antirracismo que se têm multiplicado no país.Os ativistas nativos americanos opõem-se às homenagens a Cristóvão Colombo afirmando que as suas expedições às Américas levaram à colonização e ao genocídio dos seus antepassados.Entretanto um dos quatro polícias, Thomas Lane, que estava acusado da morte de George Floyd foi libertado quarta-feira, depois de pagar uma fiança de 750 mil dólares (660 mil euros). Os restantes agentes da polícia continuam presos.