"Estava destinado a fazer parte de nossa família" : Cão resgatado salva jovem que tinha sofrido AVC no quarto

Um cão salvou um jovem que sofreu um AVC em casa, durante a madrugada. Gabriel, de 17 anos, está agora em recuperação. O animal tinha sido resgatado pela família norte-americana.Há cerca de três meses, o casal Tanner acordou sobressaltado com o ladrar de Axel. Pensou que o animal precisasse de ir à rua e seguiram-no. "O meu marido segui-o e ele parou em frente da porta do Gabriel", disse Amanda Turner, ao ABC News.O jovem de 17 anos foi encontrado caído no chão, com a visão turva e sem conseguir sentir o braço direito.Segundo o médico do adolescente, Gabriel fez grandes avanços na fisioterapia e na fala nos últimos meses, tudo devido à rápida intervenção médica."Para mim, é enviado por Deus. Axel era um de nove cachorrinhos e aquele que ninguém queria. Ele estava destinado a fazer parte de nossa família", reforçou Amanda Tanner.