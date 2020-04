Courtney Barker, mãe de um bebé de sete meses infetado com coronavírus, decidiu recorrer às redes sociais para fazer um apelo desesperado.A mulher de Plympton, Inglaterra, pede às pessooas que parem de tratar o confinamento uma "umas grandes férias" pois trata-se de um vírus sério.Arthur foi levado de urgência para o hospital após apresentar uma febre de 39.3ºC. "Estava inconsciente e mole", relatou a mãe. O ritmo cardíaco também estava acelerado e Courtney temeu o pior.O menino foi testado positivo para coronavírus e foi colocado em isolamento durante quatro semanas juntamente com a mãe.Kenyon, pai de Arthur, e os outros dois filhos do casal têm de se manter afastados do bebé uma vez que fazem parte do grupo de alto risco. O pai tem problemas de coração e os dois irmãos sofrem com doença nos rins e asma severa.O marido de Courtney saiu apenas duas vezes de casa durante o período de isolamento, no entanto, pode ser a origem da contaminação do vírus. "Seguimos todas as recomendações", sublinha a mulher afirmando que mesmo assim o menino foi infetado.O bebé tinha febre elevada e outros sintomas: "Ele também tem dor de garganta, tosse, diarreia, orelhas vermelhas e com comichão, fadiga, diminuição do apetite, nariz irritado e olhos lacrimejantes", relata a mãe.Courtney decidiu assim deixar um apelo no Facebook."Fique em casa! Se você precisar sair, use luvas e uma máscara cirúrgica. Quando chegar a casa, tire a roupa e lave tudo", continua Courtney.A mulher critica ainda o governo por não ser mais rigoroso: "Realmente vale a pena colocar a sua vida ou a vida de alguém em risco por uma caminhada ou corrida? Ou mesmo numa viagem no carro?"Este domingo Arthur já regressou a casa e começa a recuperar.