Estes são os países que dizem ter escapado à Covid-19

A pandemia da Covid-19 já provocou pelo menos 814 mil mortos e infetou mais de 23,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Mais de 16 milhões de pessoas já recuperaram.

Existem 14 nações cujo governo alega não terem registado nenhum caso de coronavírus, a maioria no Oceano Pacífico. Porém, há a possibilidade das autoridades de alguns países não admitirem a existência de casos positivos de Covid-19. Além disso, há países que são ilhas remotas e que, por isso, conseguem escapar ao vírus proibindo a entrada de estrangeiros, segundo o Business Insider.

Ilhas Cook

Estas ilhas do Pacífico Sul são autónomas, mas estão em associação livre com a Nova Zelândia, com a qual encerraram fronteiras.

"Estamos a tomar medidas muito sérias para proteger o nosso povo e controlar e manter esta doença mortal longe das nossas costas", referiu o primeiro-ministro Henry Puna.

Estados Federados da Micronésia

Este país do Oceano Pacífico é composto por mais de 600 ilhas e tem uma população de 112.640 pessoas. Fechou as suas fronteiras e ensaiou os procedimentos a adotar se houvesse casos positivos da doença. Os cidadãos nacionais que regressem à ilha do estrangeiro têm que ficar em quarentena.

Quiribati

Esta nação tem uma população de cerca de 110.000.

As pessoas que desejem entrar no país, provenientes de um outro, devem cumprir a quarentena de 14 dias num país livre do vírus. Além disso, têm que apresentar uma prova médica em como testaram negativo à Covid-19 à entrada em Quiribati.

Ilhas Marshall

As Ilhas Marshall têm quase 60.000 habitantes e são compostas por 1.156 ilhas e ilhéus. O país fechou as suas fronteiras a todos os viajantes internacionais. Os voos domésticos entre Majuro, a capital da ilha, e Kwajalein, a parte mais ao sul do país, foram também cancelados.

Nauru

Nauru é uma ilha no Oceano Pacífico com mais de 10.000 habitantes. É a menor ilha do mundo, com aproximadamente 13 km².

O Governo mostrou preocupação após o aumento de casos de Covid-19 em países nas redondezas, como por exemplo a Austrália e a Nova Zelândia.

Niue

Niue é um dos países mais pequenos do mundo, cuja população é de aproximadamente 2.000 pessoas. Tem ligações estreitas com a Nova Zelândia.

Coreia do Norte

Kim Jong-un, Líder Supremo do país, negou qualquer caso de Covid-19 confirmado. Porém, tem alertado várias vezes que o vírus é uma ameaça.

Embora a Coreia do Norte seja um país que já tenha pouca ligação com o exterior, fechou as suas fronteiras em janeiro.

Os especialistas, no entanto, acreditam que o país pode ter tido um surto em março ou mesmo antes.

Palau

Palau é um arquipélago de mais de 500 ilhas, com uma população total à volta das 18.000 pessoas.

Todos os viajantes têm que ficar de quarentena à chegada ao país.

Samoa

Samoa é uma ilha Polinésia com 200.000 pessoas. Em março, declarou estado de emergência e fechou as suas fronteiras, proibindo voos e navios.

A ilha pretende ficar fechada "até ordem em contrário" para impedir a entrada da doença no país.

A entrada no país é permitida sob certas circunstâncias, incluindo quarentena obrigatória e teste negativo à Covid-19 três dias antes da chegada.

Ilhas Salomão

O país, com uma população de cerca de 652.000, impingiu restrições de entrada rigorosas no início da pandemia. O governo está,no entanto, a definir planos para permitir que os turistas possam visitar o país sem trazer o vírus.





Tonga

Tonga tem uma população de pouco mais de 100.000 habitantes. O país teve um caso suspeito de coronavírus em março, que o Governo diz não ter sido confirmado.

Desde março que Tonga colocou pessoas em quarentena, implementou um horário de recolha, proibiu grandes grupos e desportos de contacto e pediu que fosse cumprido o distanciamento social. Também fechou as suas fronteiras aéreas e marítimas.

Tuvalu

Este país tem uma população de 12.000 pessoas. O seu site oficial de turismo descreve o país como "uma das menores e mais remotas nações do mundo".