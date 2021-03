Esteticista expulsa de voo da Ryanair por estar bêbeda e recusar usar máscara

Uma esteticista foi expulsa de um voo da Ryanair por se ter embebedado e recusado usar máscara a bordo.Hayley Box, de 34 anos, estava a viajar para Ibiza numa homenagem a uma amiga que morreu com uma overdose de drogas naquela ilha espanhola, mas acabou por não chegar ao destino naquele dia.A mãe de duas crianças foi detida ao tentar entrar no voo da Ryanair repetidamente após ter bebido mais do que uma garrafa de vinho branco.A tripulação do voo alertou a polícia após esta se ter recusado a usar máscara, obrigatória devido à Covid-19. Além desse fator, Hayley não apresentou passaporte. A mulher sentou-se e apertou o cinto de segurança à espera que o avião descolasse, ignorando os pedidos da tripulação.Acabou por ser expulsa do avião e foi escoltada até uma carrinha da polícia.Já sóbria, a mulher alegou que estava tão alcoolizada que não se recordava sequer de ter entrado no avião.