"Estive a viver com um pedófilo": Jovem de 21 anos descobre pornografia infantil no telemóvel do namorado

Uma jovem de 21 anos descobriu fotos de pornografia infantil no telemóvel do namorado e não aguentou o choque, tendo decidido acabar com a própria vida, avança o Daily Mail.

Lydia Roberts vivia com Adam Wells, de 27 anos em Greater Manchester, Inglaterra. Em julho de 2017 o parceiro deixou o telemóvel em casa e Lydia descobriu fotografias de pornografia infantil de um site russo.

A mulher, que trabalhava como lojista numa loja H&M confrontou o namorado e pediu-lhe respostas. Adam tentou esquivar-se mas Lydia disse-lhe por mensagem: "Tu tens problemas Adam, acabou. Como é que podes dizer-me que isto não é pedofilia?".

O casal, que mantinha uma relação há dois anos, continuou a discutir e a jovem disse ao namorado que ele tinha arruinado a vida dela. Reportou-o à polícia e enviou uma mensagem a uma amiga em que dizia: "Ele estragou a minha vida… Tenho estado a viver com um pedófilo".

Mas o choque foi tão grande e Lydia sentiu-se tão "violada e "envergonhada" após descobrir as fotografias que terminou a própria vida nessa noite. Adam encontrou a namorada morta quando regressou a casa de uma noitada com amigos.

Wells foi julgado em julho de 2018 e admitiu a posse de 31 fotografias de pornografia infantil, tendo ficado com uma pena de 12 meses de serviço comunitário.

A mãe de Lydia considera o homem totalmente responsável pela morte da filha: "Tudo isto aconteceu por causa dele. Ele é responsável pelo que ela fez naquela noite", disse em declarações ao The Mirror.