"Envio pessoas para Marte e vocês achavam que eu era normal?": Elon Musk admite ter síndrome de Asperger

Elon Musk, o CEO e fundador da Space X, admititu este sábado no programa da televisão americana 'Saturday Night Live' sofrer de síndrome de Asperger, uma Perturbação do Espectro do Autismo.O bilionário fez a revelação entre piadas sobre si mesmo num monólogo de abertura do programa. "Sei que disse ou publiquei coisas estranhas, mas é assim que o meu cérebro funciona. A qualquer pessoa que tenha ofendido, só quero dizer: reinventei os carros elétricos e estou a enviar pessoas paraa Marte num foguete", começou por dizer. "E vocês acharam que eu seria um homem normal e relaxado?", concluiu.Musk já esteve no centro de várias polémicas por conta das suas intervenções nem sempre consensuais aos olhos do público.