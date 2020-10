"Estou a morrer de fome": Cantora Sinead O'Connor luta contra agorafobia

A cantora e compositora irlandesa Sinead O'Connor, revelou nas redes sociais que está a lutar contra um transtorno de ansiedade que a deixa com medo de sair de casa, designado agorafobia.

"Tenho vivido secretamente com um caso fisicamente paralisante, relacionado com um trauma de baixa autoestima aguda no últimos anos, meses e semanas", revelou a cantora numa publicação na rede social Twitter, afirmando que está a morrer à fome, uma vez que não consegue ir ao supermercado comprar comida.





Ok here goes a reach out. I've been secretly living with a physically paralysing, trauma related case of

acute low self esteem for the last few years and months and weeks and am lately not eating because it's made me so agoraphobic I can't go to the shops. And I'm starving.