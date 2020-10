"Estou a morrer": Pai com cancro terminal lança angariação de fundos para ajudar mulher e filha

Um pai com um cancro terminal decidiu criar uma angariação de fundos para a mulher e para a filha depois de descobrir que tinha apenas uma semana de vida.

De acordo com o jornal Mirror, Jeffrey Mcknight, que se encontra hospitalizado com um linfoma, um cancro que se desenvolve no fígado e baço que provoca febres altas, decidiu criar uma onda de solidariedade para ajudar a sua família a ultrapassar a sua morte.

"Estou a morrer", começou por escrever o marido na página da Gofundme, referindo que a mulher, Laura, tinha sido a sua "heroína" durante este período. "O meu maior medo é que ela não tenha recursos para ultrapassar. Ajudem-na, por favor", pediu.

A ideia para a angariação surgiu em julho e conta já com quase 308 mil dólares (cerca de 262 864 euros) doados.