“Estou assustada”: a última mensagem de uma mulher que morreu de coronavírus para a irmã

Lindsay Marshall, de 44 anos, contraiu coronavírus e acabou por morrer no sábado passado num hospital em Oldham, no Reino Unido.

A mulher, mãe de três crianças, sofria de problemas graves na tiroide e tinha asma. Começou a sentir-se doente e com sintomas semelhantes aos do Covid-19, no entanto, optou por ficar em casa a tomar antibiótico. Mas o seu estado piorou, tendo de ser hospitalizada. Foi então que foi diagnosticada com coronavírus.

Três dias depois, foi sedada e transferida para os cuidados intensivos. Momentos antes, mandou uma mensagem de texto à irmã, Karen. Foi a última vez que falaram.

"Vou ser sedada. Estou assustada", foram as últimas palavras escritas por Lindsay à irmã.

A britânica trabalhava num lar de idosos há já sete anos.