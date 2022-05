"Estou cansado dos minutos de silêncio": Treinador da NBA furioso com políticos após tiroteio no Texas

O pai de Steve Kerr foi assassinado em 1984 durante um ataque levado a cabo por dois extremistas na Universidade Americana de Beirute, no Líbano. Todas as questões sobre basquetebol não importam para nada. Quando vamos fazer alguma coisa? Estou tão cansado de vir aqui e dar as minhas condolências aos familiares. Estou cansado dos minutos de silêncio. Chega!", gritou o treinador, visivelmente emocionado.O pai de Steve Kerr foi assassinado em 1984 durante um ataque levado a cabo por dois extremistas na Universidade Americana de Beirute, no Líbano.

O treinador da equipa de basquetebol Golden State Warriors, Steve Kerr, deu na madrugada desta terça-feira uma conferência de imprensa emocionada onde falou sobre o tiroteio que vitimou 19 crianças e duas professoras numa escola primária no Texas, Estados Unidos da América.Kerr recusou falar sobre o playoff que está a ser disputado com os Dallas Mavericks e, indignado, sublinhou a importância de tomar medidas para evitar crimes como o cometido por Salvador Ramos, o autor do crime no estabelecimento de ensino. "