O antigo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, apelou aos manifestantes, esta quarta-feira, para que desobstruam as estradas.O apelo foi feito através de um vídeo divulgado na rede social twitter."Estou convosoco, mas desobstruam as vias", disse o ex-Chefe de Estado."Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de todos", concluiu.O apelo surge numa altura em que milhares de manifestantes têm protestado contra a vitória de Lula da Silva.