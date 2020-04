"Estou farto de jogos de baseball com 14 anos": Donald Trump quer regresso do desporto

Há mais de um mês que o desporto parou devido à pandemia de coronavírus que se instalou em todo o mundo e parece que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não está a gostar dessta ausência de desporto.



"Queremos recuperar os nossos desportos, é tão importante", disse Trump no seu briefing sobre coronavírus esta terça-feira.



"Estou farto de ver jogos de baseball com 14 anos, apesar de não ter tido muito tempo para os ver", assumiu o presidente norte-americano.



O presidente que está no centro da polémica devido ao corte de fundos à OMS quer agora o regresso do desporto ao normal, mas os governadores dos Estados Unidos estão contra devido ao grande número de infetados por coronavírus no país e preferem uma postura mais cautelosa.



Atualmente, os Estados Unidos têm mais de 600 mil infetados por coronavírus e mais de 25 mil mortes.