"Estou feliz por ter sido a tempo": Estudante de 15 anos salta para a água e salva bebé de 15 meses

Um jovem de 15 anos, tratado agora como um herói, salvou um menino de 15 meses de se afogar num canal.Ryley Ferguson estava a fazer a caminhada diária com os seus dois cães quando se apercebeu que um menino estava em apuros dentro de água num canal perto de Knottingley, emO jovem tirou os sapatos e o casaco e atirou-se para o canal.A mãe do bebé, Rebecca Hampton, de 33 anos, decidiu tratar o jovem por "Anjo da Guarda" e está a pedir aos moradores para a ajudarem a presentear Ryley."Estou tão feliz por estar lá e conseguir mergulhar a tempo de salvá-lo", disse o jovem. "Não tive tempo de pensar (...) eu estava calmo mas a água estava tão fria e o meu coração acelarado", afirmou.Ryley tentou sair do canal enquanto puxava o bebé e gritava por ajuda. Dois homens aproximaram-se e ajudaram o jovem.A mãe conta que o canal de água passa por trás da casa da família e que quando se apercebeu que o menino não estava que começou a gritar por ele.