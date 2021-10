"Estou tão emocionado": Estrela do filme 'Star Trek' tornou-se na pessoa mais velha a ir ao espaço

Aos

, o ator William Shatner, conhecido por protagonizar o

, cumpriu finalmente o sonho de ir ao espaço.O foguetão New Shepard NS-18 da Blue Origin, empresa de viagens espaciais do multimilionário norte-americano Jeff Bezos,. Ao lado de Shatner ia a vice-presidente de missão e operações de voo da Blue Origin, Audrey Powers, Chris Boshuizen e Glen de Vries., a fronteira espacial internacionalmente reconhecida, atingindo cerca de 106 quilómetros.Antes do lançamento, Shatner admitiu que estava, mas, ao regressar o ator mostrou-se muito agradecido pela oportunidade., disse Shatner a Bezos, citado pela Sky News.O sistema de foguetões da Blue Origin é chamado New Shepard, em homenagem ao astronauta da Mercury Alan Shepard, que foi o primeiro americano a ir ao espaço.O voo aconteceu na sequência da primeira missão tripulada da Blue Origin, feita a 20 de julho, que incluiu Bezos, o irmão, o pioneiro da aviação Wally Funk, e o primeiro cliente da Blue Origin, Oliver Daemen.Shatner interpretou o papel do comandante da nave USS Starship Enterprise por três temporadas, de 1966 a 1969. Além disso, também interpretou oem sete filmes, um dos quais dirigido por ele. Atualmente é o apresentador e produtor executivo de um programa do History Channel, "The UnXplained".