Estrada “derrete” e provoca estragos na Austrália

Mais de 50 viaturas foram obrigadas a parar com alcatrão a cobrir os pneus.

12:36

O episódio numa estrada de Queensland, na Austrália, obrigou mais de meia centena de condutores a sair das viaturas quando viram os pneus cobertos de alcatrão pegajoso, na passada terça-feira. De acordo com a BBC, o alcatrão derreteu e forçou os condutores a parar provocando danos nos pneus e nos pára-choques de alguns carros e camiões.

As obras recentes na estrada, aliadas às condições meteorológicas sentidas naquela zona da Austrália, deram origem a este episódio insólito. As autoridades explicam que as chuvas fortes e as temperaturas altas depois de a estrada ter sido alcatroada poderão ter sido a causa dos danos no piso.



A estrada foi fechada para obras, o que levou a alterações do trânsito na zona, depois do incidente.