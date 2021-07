Estragos das inundações na Bélgica e Alemanha avaliados em dois mil milhões de euros

A devastação deixada pelas cheias na Alemanha deverá custar mais de dois mil milhões de euros em reparações de infraestruturas. Os cálculos do governo federal foram divulgados no dia em que a chanceler alemã visitou zonas afetadas pelo que classificou como as piores inundações dos últimos 700 anos. A atualização de números de vítimas aponta para 165 mortos nas cheias.









“A única coisa que nos dá algum conforto é a imensa solidariedade”, afirmou Angela Merkel durante uma visita a Münstereifel, prometendo a chegada de ajuda governamental dentro de poucos dias.

De acordo com o Ministério dos Transportes, somente as reparações dos danos causados nas vias férreas da região da Renânia-Palatinado e Renânia do Norte-Vestefália, as mais atingidas, deverão custar quase 1,3 mil milhões de euros. Acrescem os danos causados em estradas, ruas e pontes, torres de comunicações e eletricidade e gasodutos. E neste valor não estão incluídos os custos dos estragos em centenas de casas, comércios e viaturas particulares ou de empresas públicas e privadas.





As reparações deverão demorar muitos meses, alertou Merkel, que não deverá ver as obras concluídas, pois não se recandidata nas eleições do próximo mês de setembro.





Entretanto, a Bélgica cumpriu esta terça-feira um dia de luto pelos 31 mortos nas cheias que também atingiram o país. O rei Filipe e a rainha Margarida homenagearam as vítimas em Verviers.