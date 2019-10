Estragos feitos em Barcelona já ultrapassam 1,5 milhões de euros

Contentores destruídos, bancos de jardim queimados, postes caídos, veículos em chamas... Os estragos causados pelos protestos na Catalunha continuam a aumentar e, com eles, a fatura para os contribuintes. Atualmente, e segundo as contas da autarquia de Barcelona, a fatura destas três noites de protestos é já de 1,57 milhões de euros.Já terão ardido 700 contentores esta semana, 60 deles na noite passada, o que custará perto de 865 mil euros a substituir. Entra agora em ação o Consórcio de Compensação de seguros, um fundo público financiado por privados. O que acontece é que todos os seguros contratados em Espanha são compostos por um pequeno encargo que reverte para este Consórcio, que atua em caso de catástrofes, naturias e humanas, que saiam do controlo da polícia.Ainda assim, não é só o material destruído que tem um custo. Há também a mão de obra. Só numa noite, os bombeiros terão sido chamados para 76 emergências relacionadas com os desacatos e 40 equipas de limpeza com 100 trabalhadores cada foram mobilizadas para manter a limpeza na cidade.