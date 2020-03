Dezenas de estrangeiros que residem na Coreia do Norte, entre eles diplomatas e funcionários de organizações internacionais, foram esta segunda-feira transportados num voo fretado para a Rússia, após uma longa quarentena para impedir a propagação do coronavírus.

De acordo com o 'site' Flight Radar, o avião da companhia aérea norte-coreana Estrangeiros transportados para Rússia após longa quarentena na Coreia do Norte pousou no aeroporto de Vladivostok às 10h48 (00h48 em Lisboa).

O avião, que inicialmente estava programado para voar na sexta-feira e cuja partida foi adiada para hoje por razões desconhecidas, terá transportado cerca de 60 pessoas, muitas delas diplomatas e funcionários de organizações internacionais.