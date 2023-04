Estranha espiral azul vista em aurora boreal no céu do Alasca

Os amantes da aurora boreal tiveram uma surpresa misturada com a habitual luz verde nos céus do Alasca, com uma espiral azul clara, semelhante a uma galáxia, a surgir durante alguns minutos.A causa deste fenómeno, que ocorreu nas primeiras horas de sábado, foi mais comum do que uma possível invasão extraterrestre ou o surgimento de um portal para outro lugar no universo.A luz resultou simplesmente do excesso de combustível que foi liberado por um foguetão da SpaceX, lançado desde a Califórnia cerca de três horas antes do aparecimento da espiral, noticiou a agência Associated Press (AP)."Por vezes, os foguetões têm combustível que precisa de ser descartado", explicou o físico espacial Don Hampton, professor e investigador do Instituto Geofísico Fairbanks, da Universidade do Alasca."Quando fazem isso em grandes altitudes, esse combustível transforma-se em gelo. E se ocorrer estar na luz do sol, quando estamos na escuridão no solo, podemos vê-lo como uma espécie de grande nuvem e, por vezes, como um redemoinho", acrescentou.Embora não seja uma visão comum, Hampton disse que viu tais ocorrências cerca de três vezes.A aparência desta espiral foi captada pela câmara do Instituto Geofísico e amplamente partilhada."Esta espiral criou uma espécie de alvoroço na Internet", sublinhou Hampton.Fotógrafos que captam a famosa luz do norte também publicaram as suas fotos da espiral azul clara nas redes sociais.O foguetão que descolou da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, na noite de sexta-feira, transportava cerca de 25 satélites."O momento foi o ideal, eles fizeram algum tipo de descarga de combustível naquele momento e conseguimos aquela espiral espetacular", frisou.Embora parecesse uma galáxia a sobrevoar o Alasca, o especialista garante que não era."Posso dizer que não é uma galáxia. É apenas vapor de água a refletir a luz do sol", concluiu.