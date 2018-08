Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estranho muda vida de menino com deficiência e da família

Charlie foi capaz de acompanhar os irmãos e os pais a patinar no gelo durante as férias familiares.

O trabalhador de uma pista de gelo em Beaver Creek, no Colorado, EUA, fez com que o dia de um menino em cadeira de rodas, que estava de férias com a família, se tornasse mais especial.



A história foi contada pela mãe da criança no programa de televisão "Good Morning America", onde Sunmer explicou que o filho Charlie sofre de uma paralisia cerebral, o que sempre impediu a família de sair muitas vezes de casa e de viajar. "Era uma vida muito solitária", explicou Sunner, a mãe de Charlie e autora do livro "Unbound", que fala sobre a maternidade e as necessidades especiais.



A família, do Tennessee, já tinha tido uma experiência de férias em Beaver Creek, que de acordo com a progenitora foi um autêntico "desastre". No entanto, este ano o clã decidiu aventurar-se novamente e garantem que tiveram as "melhores férias de sempre". Charlie tem dois irmãos mais novos, de três e quatro anos.



"O Charlie acompanhou-nos em tudo. Fez connosco uma caminhada de mochila às costas, andámos de comboio e sempre a certificar-nos de que ele poderia participar em tudo. Até que os irmãos me começaram a implorar para fazerem patinagem no gelo. O meu marido, que pratica hóquei no gelo, também quis ir e eu fiquei aflita porque não sabia como podia integrar o Charlie nesta atividade", conta.



A mãe e o menino ficaram a ver a restante família a patinar, mas Charlie não parava de implorar para também ir para a pista de gelo. Foi então que um homem, chamado Richard, apareceu e perguntou à mãe se o podia levar consigo para dentro da pista. "Não estava à espera que aquilo acontecesse. Até hoje foi muito raro alguém se oferecer para ajudar o meu filho. E ele fez mais do que isso! Ele não tratou o Charlie como um menino especial, mas sim como alguém igual às outras crianças", explicou, emocionada.



Foi então que Charlie entrou na pista de gelo, sentado na sua cadeira de rodas, e empurrado pelo pai começou a deslizar, tal imaginava que seria. Sumner aproveitou o destaque televisivo para agradecer àquele estranho que graças ao facto de ter tratado o seu filho como qualquer outra criança, proporcionou à família mais uma atividade de grupo.