Estrela da OnlyFans que não se depila há seis meses explica como ganha milhares de euros

Uma jovem criadora de conteúdo na plataforma OnlyFans, que não se depila e não usa desodorizante há dois anos, revelou que abandonou o emprego para começar a produzir conteúdo erótico, ganhando um salário milionário.A mulher, de 20 anos, é conhecida pelo nome Cherry de Mistress, e abriu uma conta no OnlyFans durante a pandemia, altura em que lutava para sobreviver na sua profissão de barista, enquanto estudava ao mesmo tempo na universidade. Dois anos depois de criar uma conta na plataforma, a jovem ganha mais de 2900 euros por mês, tendo abandonado a universidade para se dedicar a tempo inteiro ao conteúdo erótico.A jovem revelou ao jornal britâncio Daily Mail que já recebeu pedidos estranhos de seguidores e que já foi alvo de comentários de ódio no mundo virtual por ser uma mulher peluda.A família de Cherry não sabe qual o tipo de trabalho que a jovem tem neste momento e apenas acredita que ela está a fazer uma "pausa dos estudos". Segundo a jovem, a família tem valores bastante conservadores e antiquados e não iriam aceitar de ânimo leve a sua nova vida.Apesar de esconder a sua profissão dos familiares, a jovem construiu uma legião de apoiantes fiéis que descreve como "os mais doces". "Dizem sempre o quanto amam as minhas curvas naturais, poços peludos e arbustos grandes", confessa Cherry ao jornal Daily Mail.