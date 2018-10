Atriz mais bem paga da China multada em 110 milhões de euros por evasão fiscal

Fan Bingbing está em paradeiro desconhecido há vários meses. Aceita o castigo e diz que vai pagar tudo o que deve.

Por Lusa | 08:21

A estrela do cinema chinês Fan Bingbing, desaparecida há vários meses, foi condenada a pagar o equivalente a mais de 110 milhões de euros por evasão fiscal, anunciaram hoje as autoridades fiscais do país.

De acordo com a agência de notícias Xinhua, a atriz de 37 anos começou a ser investigada pelas autoridades em junho, depois de ter sido acusada nas redes sociais de evasão fiscal por meio de fraudes contratuais.

Desde então, a atriz mais bem paga da China, segundo a revista Forbes, desapareceu do radar do público e das redes sociais, onde era conhecida pela sua participação ativa.



Em reação à decisão agora anunciada, Fan publico uma mensagem na rede social Weibo, em que assume a sua culpa e promete que vai pagar todas as multas e mudar os procedimentos das empresas que detém, também elas multadas neste caso. A atriz jura fidelidade ao regime comunista.



"Estou envergonhada com o meu comportamento e peço desculpa a toda a gente", lê-se na carta. citada pela Reuters. "Cada pedaço das minhas conquistas é inseparável do apoio do Estado e do povo. Sem as boas políticas do Partido Comunista e do Estado. sem o amor das pessoas, não existira uma Fan Bingbing".



O jornal South China Mourning Post diz que a atriz esteve em prisão domiciliária num resort de luxo na China, mas que terá sido agora transferida para Pequim. No entanto não confirmação oficial do paradeiro de Fan.