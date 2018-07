Estrela do críquete Imran Khan vence eleições no Paquistão

Khan prometeu "dirigir o país de uma maneira nunca antes vista".

Por Lusa | 08:45

A Comissão Eleitoral do Paquistão anunciou esta sexta-feira a vitória do partido Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI), do antigo jogador de críquete Imran Khan, que, sem maioria absoluta, se vê obrigado a formar um Governo de coligação.

De acordo com o porta-voz do partido, Fawad Chaudhry, já estão em curso esforços para formar uma coligação, embora, admita, o processo "possa levar alguns dias".

Ao serem conhecidas as projeções que apontavam para uma vitória, Khan prometeu "dirigir o país de uma maneira nunca antes vista".