Estrela do filme "Escola do Rock", Kevin Clark, morre atropelado aos 32 anos

Foi levado para o hospital onde acabou por ser declarada a sua morte.



Kevin Clark era baterista profissional e ficou famoso aos 12 anos quando contracenou em "Escola do Rock" ao lado de Jack Black e outros jovens.

O ator do filme "Escola do Rock", Kevin Clark, morreu atropelado em Chicago, Estados Unidos da América, aos 32 anos de idade.Segundo noticia o "Daily Mirror", o artista, que ficou conhecido por ser baterista no filme de 2003, estava a andar de bicicleta quando foi atingido por um carro. A condutora seria uma jovem de 20 anos.