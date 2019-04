Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estrela do Instagram banha carro com dois milhões de cristais Swarovski

Daria Rodionova expôs o resultado final numa rua de Londres, em Inglaterra.

11:36

Uma estrela russa do Instagram, Daria Rodionova, cobriu o seu carro da marca Lamborghini Aventador, de cerca de 240 mil euros, com dois milhões de cristais Swarovski.



Segundo avança o jornal Daily Mail, a mulher partilhou fotografias da viatura nas redes sociais, nas quais é possível ver o carro exposto numa rua de Londres, Inglaterra.



De acordo com a mesma fonte, uma equipa passou mais de dois meses a cobrir o carro com os diamantes.



Para além de ter exposto a viatura numa rua de Londres, a estrela do Instagram partilhou fotografias nas suas redes sociais, recebendo enormes elogios.



Rodionova já havia colocado anteriormente cristais nos seus dois últimos carros, outro Lamborghini e um com a marca Mercedes.