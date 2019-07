Estrela do Instagram encontrada morta dentro de mala

A ‘influencer’ russa Ekaterina Karaglanova foi encontrada sem vida dentro de uma mala, com sinais de ferimentos múltiplos de arma branca. A jovem de 24 anos tinha concluído recentemente o curso de medicina e era famosa na internet, tendo mais de 85 mil seguidores no Instagram.A polícia suspeita que o crime terá sido motivado por ciúmes. Karaglanova tinha iniciado recentemente uma nova relação e planeava fazer férias na Holanda com o novo companheiro para festejar o aniversário no estrangeiro. Ontem teria cumprido 25 anos.O cadáver esfaqueado foi encontrado na sexta-feira na casa onde vivia, em Moscovo. Preocupados por não terem notícias da filha nas vésperas da viagem, os pais telefonaram-lhe, mas as chamadas ficaram sem resposta. Contactaram então o dono do apartamento alugado de Ekaterina e pediram-lhe a chave da casa. Quando entraram depararam-se com o cadáver esfaqueado numa mala. O pai ainda chamou uma ambulância, mas Ekaterina já estava sem vida. Terá morrido devido a um golpe profundo na garganta.A polícia não encontrou a arma do crime no apartamento e disse não haver sinais de luta. Imagens de videovigilância mostram que um antigo namorado visitou Ekaterina dias antes do seu desaparecimento, mas a polícia não confirma se está a ser investigado.