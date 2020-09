Estrela do póquer morre queimada viva após violação

Susie Zhao, de 33 anos, norte-americana famosa pela carreira de sucesso que leva no póquer morreu queimada viva após ter sido violada no estado norte-americano do Michigan.

O corpo da mulher, conhecida como ‘Susie Q’, foi encontrado na rua por um homem que ficou em choque. Tinha 90% do corpo queimado e marcas de agressão violenta, estando completamente disfigurado. "Nem tinha a certeza se era um corpo a sério. Parecia uma partida do Halloween ou um manequim queimado", descreveu um dos homens que contactou as autoridades.

A autópsia, agora revelada, vem provar que Susie estava viva quando foi queimada até à morte, a 13 de julho.

Segundo os documentos judiciais, a mulher tinha cinza e sinais de inalação de fumo nas vias respiratórias e a língua tinha marcas de queimaduras, sugerindo que Susie gritou em agonia enquanto morria queimada.

O médico legista encontrou também lesões nos genitais, que parecem apontar para que Susie tenha sido violada com recurso a um objeto de grandes dimensões. Na zona do crime foi encontrado um bastão de baseball coberto de sangue que terá sido usado no crime.

A polícia local já deteve um suspeito, Jeffrey Morris, agressor sexual registado de 60 anos, pelos crimes, Interrogado, o homem confirmou que esteve com Susie antes de esta desaparecer mas defendeu que a jogadora de póquer tinha saído do quarto de motel onde ambos estavam com todos os seus pertences pelas 00h00. Câmaras de vigilância, no entanto, mostram o suspeito a sair do motel ao mesmo tempo que o telemóvel de Susie é detetado no local.

As investigações ao caso continuam, com os motivos do crime ainda por apurar.